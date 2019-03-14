Главная Новости Криминал и происшествия Осужденным харьковской тюрьмы не удастся полетать от шампуня с наркотиками (ФОТО)
14.03.2019  16:57   

Осужденным харьковской тюрьмы не удастся полетать от шампуня с наркотиками (ФОТО)

В Покровской колонии пресекли доставку наркотического развлечения.


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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 13 марта 2019 года, сотрудники Покровской колонии №17 при досмотре посылки, поступившей на имя осужденного В. от гражданина К., обнаружили и изъяты куски медицинского бинта, пропитанные наркотическим веществом темно-коричневого цвета.
 
Они были спрятаны от досмотра в пластиковой емкости из-под шампуня.
 
По факту изъятия данного запрещенного предмета составлены соответствующие материалы и проводится проверка.
 
Тэги:  тюрьма, контрабанда, харьков
 
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