Мужчина отправился порыбачить и утонул (ФОТО)

Водолазы ГСЧС достали из-под льда утопленника.
13 марта в 7:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на водоеме в с. Вязовое Протопоповского сельсовета Дергачевского района пропал 66-летний житель поселка Берминводы.
Как предварительно установили правоохранители, утром 12 марта мужчина поехал на рыбалку. Вечером он общался по мобильному с женой, а потом перестал выходить на связь.
На берегу реки были обнаружены вещи и автомобиль мужчины, а на льдине около 15 метров от берега – рыбацкие принадлежности, рыболовный стул и сделанную лунку.
По всем признакам было предположено, что мужчина утонул.
Для поисков тела была привлечена группа водолазов аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 14 марта водолазы нашли утопленника в подледном пространстве и достали на берег.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.
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