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14.03.2019  17:06   

Мужчина отправился порыбачить и утонул (ФОТО)

Водолазы ГСЧС достали из-под льда утопленника.


// ГСЧС

13 марта в 7:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на водоеме в с. Вязовое Протопоповского сельсовета Дергачевского района пропал 66-летний житель поселка Берминводы.

Как предварительно установили правоохранители, утром 12 марта мужчина поехал на рыбалку. Вечером он общался по мобильному с женой, а потом перестал выходить на связь.

На берегу реки были обнаружены вещи и автомобиль мужчины, а на льдине около 15 метров от берега – рыбацкие принадлежности, рыболовный стул и сделанную лунку.

По всем признакам было предположено, что мужчина утонул.

Для поисков тела была привлечена группа водолазов аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 14 марта водолазы нашли утопленника в подледном пространстве и достали на берег.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Тэги:  утонул, рыбак, харьков, полиция
 
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