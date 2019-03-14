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14.03.2019  17:32   

Предприниматель в области умудрился 10 лет не платить за землю

Дергачевская местная прокуратура направила в Богодуховский районный суд иск о взыскании с местного жителя почти 100 тыс. грн задолженности арендной платы за пользование коммунальными землями.


// Інше.ТВ

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Алексей Кушнаренко, речь идет об участке площадью 0,6 га в Богодухове. Указанную территорию в 2010 году получил в аренду на 49 лет владелец производственных помещений.
 
Однако соответствующий договор аренды человек до сих пор не заключил. Все это время он незаконно использовал земельный участок и, несмотря на неоднократные сообщения городского совета, уклонялся от заключения и регистрации договора.
 
Поскольку из-за незаконного землепользования местный бюджет длительное время недополучал средства, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании задолженности платы с недобросовестного арендатора.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, аренда, земля, харьков
 
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