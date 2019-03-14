14.03.2019 17:26

Основа: с высоты в шесть метров упал рабочий

В данный момент пострадавший находится в реанимации неотложки.



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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, трагедия произошла вчера, 13 марта 2019 года около 11:14 на предприятии, расположенном на улице Южнопроектной, 2а.

Каменщик 1961 года рождения упал с высоты около шести метров.

Бригада скорой помощи доставила работника в "неотложку". Врачи диагностировали у него кататравму, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, перелом ребер, и позвоночника (под вопросом), а также травмы грудной клетки и брюшной полости. В данный момент пациент находится в реанимации.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.