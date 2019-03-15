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15.03.2019  12:19   

Панютинское побоище: школьный учитель чуть не убил соседа

Под Харьковом школьного учителя подозревают в избиении соседа, который напал на него с топором.


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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, 12 марта около 14:00 произошел инцидент  в поселке Панютино.
 
Между 46-летним фигурантом и его пьяным соседом завязался скандал, который перерос в драку.
 
В результате школьный учитель ударил 40-летнего односельчанина кулаком в лицо. Ранее судимый мужчина упал на землю, но затем встал и пошел домой за топором.
 
Вернувшись, он стал угрожать оппоненту расправой, однако учитель успел перехватить орудие. Подозреваемый повалил односельчанина на землю и стал наносить удары ногами и обухом.
 
Бригада скорой доставила пострадавшего в Лозовскую ЦРБ. Медики диагностировали у пациента травмы брюшной полости и грудной клетки, пневмоторакс, разрыв селезенки, внутреннее кровотечение, а также ссадины туловища и конечностей. Состояние здоровья пострадавшего медики расценили как стабильно тяжелое, сейчас он находится в реанимации.
 
Следователи открыли уголовное производство по статье 121 УК Украины ("нанесение тяжких телесных повреждений"). В данный момент решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  избил, убийство, харьков
 
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