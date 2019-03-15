15.03.2019 08:21

Патрульный Prius сбил светофор на островке пешеходного перехода (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции произошло 15 марта в 4:45 на ул. Клочковской, 333.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля TOYOTA PRIUS, не справился с управлением и совершил наезд на светофорный объект.



В результате ДТП пострадавших нет, служебный автомобиль получил механические повреждения.



Составлены соответствующие матeриалы на ДТП и протокол по ст.124 КУоАП.