Патрульный Prius сбил светофор на островке пешеходного перехода (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции произошло 15 марта в 4:45 на ул. Клочковской, 333.
По предварительной информации, водитель автомобиля TOYOTA PRIUS, не справился с управлением и совершил наезд на светофорный объект.
В результате ДТП пострадавших нет, служебный автомобиль получил механические повреждения.
Составлены соответствующие матeриалы на ДТП и протокол по ст.124 КУоАП.
Спокойный, но интересный день. Используйте его для планирования глобальных проектов и ведения ответственных переговоров.
Пятница обещает стать самым холодным днем недели. На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Утром и днем в восточной половине области небольшой мокрый снег, дождь, по городу без существенных осадков.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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