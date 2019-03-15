15.03.2019 08:47

ДТП на Клочковской: фура перегородила дорогу (ВИДЕО)

Авария произошла 14 марта около 16:45 в районе здания 276-б по улице на улице Клочковской.



// Патрульная полиция

Как выяснили патрульные, водитель автомобиля МАЗ при повороте налево не занял крайнего левого положения на проезжей части, не предоставил преимущества в движении автомобилю Daewoo, который двигался в попутном направлении слева, и совершил с ним столкновение.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя фуры патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранные материалы передадут в суд.