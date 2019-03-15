ДТП на Клочковской: фура перегородила дорогу (ВИДЕО)

Авария произошла 14 марта около 16:45 в районе здания 276-б по улице на улице Клочковской.
Как выяснили патрульные, водитель автомобиля МАЗ при повороте налево не занял крайнего левого положения на проезжей части, не предоставил преимущества в движении автомобилю Daewoo, который двигался в попутном направлении слева, и совершил с ним столкновение.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя фуры патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранные материалы передадут в суд.
Спокойный, но интересный день. Используйте его для планирования глобальных проектов и ведения ответственных переговоров.
Пятница обещает стать самым холодным днем недели. На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Утром и днем в восточной половине области небольшой мокрый снег, дождь, по городу без существенных осадков.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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