Правоохранители начали операцию Первоцвет

С 15 марта на Харьковщине начинается профилактическая операция «Первоцвет».
Ежегодная акция направлена на предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с незаконным сбором, перевозкой и реализацией редких растений на территории Харькова и области.
К проведению проверок совместно с сотрудниками полиции приобщаются работники Государственной экологической инспекции, Государственной лесной охраны, общественные инспекторы по охране окружающей среды, представители органов исполнительной власти и общественные организации.
Правоохранители обращаются с призывом не продавать и не покупать раннецветущие растения. Их сбор категорически запрещен! За нарушение порядка приобретения или сбыта объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, или таких, которые охраняются в соответствии с международными договорами Украины, предусмотрена ответственность по статье 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях в виде штрафа на сумму от ста (1700 грн) до двухсот пятнадцати (3655 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией объектов растительного мира или без таковой. Кроме этого, законодательством предусмотрено возмещение убытков, причиненных природе.
Спокойный, но интересный день. Используйте его для планирования глобальных проектов и ведения ответственных переговоров.
Пятница обещает стать самым холодным днем недели. На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Утром и днем в восточной половине области небольшой мокрый снег, дождь, по городу без существенных осадков.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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