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15.03.2019  10:00   

Правоохранители начали операцию Первоцвет

С 15 марта на Харьковщине начинается профилактическая операция «Первоцвет».


idlg.com.ua

Ежегодная акция направлена ​​на предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с незаконным сбором, перевозкой и реализацией редких растений на территории Харькова и области.

К проведению проверок совместно с сотрудниками полиции приобщаются работники Государственной экологической инспекции, Государственной лесной охраны, общественные инспекторы по охране окружающей среды, представители органов исполнительной власти и общественные организации.

Правоохранители обращаются с призывом не продавать и не покупать раннецветущие растения. Их сбор категорически запрещен! За нарушение порядка приобретения или сбыта объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, или таких, которые охраняются в соответствии с международными договорами Украины, предусмотрена ответственность по статье 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях в виде штрафа на сумму от ста (1700 грн) до двухсот пятнадцати (3655 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией объектов растительного мира или без таковой. Кроме этого, законодательством предусмотрено возмещение убытков, причиненных природе.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  первоцвет, харьков
 
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