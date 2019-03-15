15.03.2019 10:00

Правоохранители начали операцию Первоцвет

С 15 марта на Харьковщине начинается профилактическая операция «Первоцвет».



idlg.com.ua

Ежегодная акция направлена ​​на предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с незаконным сбором, перевозкой и реализацией редких растений на территории Харькова и области.



К проведению проверок совместно с сотрудниками полиции приобщаются работники Государственной экологической инспекции, Государственной лесной охраны, общественные инспекторы по охране окружающей среды, представители органов исполнительной власти и общественные организации.



Правоохранители обращаются с призывом не продавать и не покупать раннецветущие растения. Их сбор категорически запрещен! За нарушение порядка приобретения или сбыта объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, или таких, которые охраняются в соответствии с международными договорами Украины, предусмотрена ответственность по статье 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях в виде штрафа на сумму от ста (1700 грн) до двухсот пятнадцати (3655 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией объектов растительного мира или без таковой. Кроме этого, законодательством предусмотрено возмещение убытков, причиненных природе.