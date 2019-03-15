За десятки неоформленных сотрудников предприниматели заплатят миллионные штрафы

Проверки инспекторов Гоструда выявили новых нелегально трудоустроенных работников.
Во время инспекционных посещений у двоих физических лиц – предпринимателей, занятых в торговле, обнаружили 22 неоформленных работника.
В обществе с ограниченной ответственностью, которое работает в строительной отрасли, было задействовано 15 работников-«нелегалов».
По результатам инспекционных посещений уполномоченными лицами Главного управления Гоструда рассмотрены дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму 4,6 миллиона гривен.
Спокойный, но интересный день. Используйте его для планирования глобальных проектов и ведения ответственных переговоров.
Пятница обещает стать самым холодным днем недели. На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Утром и днем в восточной половине области небольшой мокрый снег, дождь, по городу без существенных осадков.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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