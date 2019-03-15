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15.03.2019  10:31   

За десятки неоформленных сотрудников предприниматели заплатят миллионные штрафы

Проверки инспекторов Гоструда выявили новых нелегально трудоустроенных работников.


// kh.dsp.gov.ua

Во время инспекционных посещений у двоих физических лиц – предпринимателей, занятых в торговле, обнаружили 22 неоформленных работника.

В обществе с ограниченной ответственностью, которое работает в строительной отрасли, было задействовано 15 работников-«нелегалов».

По результатам инспекционных посещений уполномоченными лицами Главного управления Гоструда рассмотрены дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму 4,6 миллиона гривен.

Источник:   ГУ Гоструда
 Тэги:  гоструда, нелегалы, штраф, харьков
 
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