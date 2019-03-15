15.03.2019 11:05

В частном доме поселка Казачья Лопань обнаружили тело женщины (ФОТО)

Хозяйка дома погибла во время пожара.



// ГСЧС

14 марта в 16:58 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Казачья Лопань Дергачевского района.



К месту происшествия выехали 2 пожарных расчета местной части ГСЧС.

На момент их прибытия дом площадью 100 кв.м. почти полностью была охвачена огнем. Горела крыша и деревянные конструкции перекрытия дома.

Во время пожаротушения спасатели обнаружили на кухне тело погибшей хозяйки дома, 1934 года рождения.



В 18:39 пожар был локализован и в 20:12 полностью ликвидирован.

Причина его возникновения устанавливается.