В частном доме поселка Казачья Лопань обнаружили тело женщины (ФОТО)

Хозяйка дома погибла во время пожара.
14 марта в 16:58 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Казачья Лопань Дергачевского района.
К месту происшествия выехали 2 пожарных расчета местной части ГСЧС.
На момент их прибытия дом площадью 100 кв.м. почти полностью была охвачена огнем. Горела крыша и деревянные конструкции перекрытия дома.
Во время пожаротушения спасатели обнаружили на кухне тело погибшей хозяйки дома, 1934 года рождения.
В 18:39 пожар был локализован и в 20:12 полностью ликвидирован.
Причина его возникновения устанавливается.
Спокойный, но интересный день. Используйте его для планирования глобальных проектов и ведения ответственных переговоров.
Пятница обещает стать самым холодным днем недели. На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Утром и днем в восточной половине области небольшой мокрый снег, дождь, по городу без существенных осадков.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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