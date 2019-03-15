15.03.2019 12:01

Жестокое убийство собаки: мужчина пообещал знакомой присмотреть за животным

Прокуратура направила в Краснокутского районного суда области обвинительный акт в отношении 49-летнего мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве собаки.



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Как рассказал заместитель руководителя Дергачевского местной прокуратуры Юрий Ковалев, расправа над животным произошла в ноябре прошлого года в одном из сел Краснокутского района.

Мужчина забрал собаку у знакомой, которой было сложно содерживать животное. Однако вместо того, чтобы предоставить собаке убежище, он жестоко расправился с ней. Изверг задушил животное веревкой, а труп повесил на дереве на центральной сельской улице.



Сейчас под давлением доказательств, по инициативе ранее несудимого подозреваемого заключено соглашение с прокурором о признании виновности, предусматривающей реальный срок наказания.