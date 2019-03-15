Жестокое убийство собаки: мужчина пообещал знакомой присмотреть за животным

Прокуратура направила в Краснокутского районного суда области обвинительный акт в отношении 49-летнего мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве собаки.
Как рассказал заместитель руководителя Дергачевского местной прокуратуры Юрий Ковалев, расправа над животным произошла в ноябре прошлого года в одном из сел Краснокутского района.
Мужчина забрал собаку у знакомой, которой было сложно содерживать животное. Однако вместо того, чтобы предоставить собаке убежище, он жестоко расправился с ней. Изверг задушил животное веревкой, а труп повесил на дереве на центральной сельской улице.
Сейчас под давлением доказательств, по инициативе ранее несудимого подозреваемого заключено соглашение с прокурором о признании виновности, предусматривающей реальный срок наказания.
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Пятница обещает стать самым холодным днем недели. На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Утром и днем в восточной половине области небольшой мокрый снег, дождь, по городу без существенных осадков.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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