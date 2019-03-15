15.03.2019 13:02

Пить надо меньше: из-за страшного сна мужчина выпал из окна, перепутав его с дверью

Мужчина - в больнице с раной бедра, голени и кровотечением.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, Сообщение о происшествии поступило в Волчанский отдел полиции 14 марта около 01:00.

Как выяснили полицейские, среди ночи мужу приснился страшный сон и он побежал из дома. Перепутав двери с окном, мужчина разбил телом стекло и выпал из одноэтажного дома. Также известно, что пострадавший вечером употреблял алкоголь.

39-летний житель города Волчанск с раной бедра, голени и кровотечением был доставлен в центральную районную больницу. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.