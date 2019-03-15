15.03.2019 13:41

ДТП: неосмотрительный водила другому помешал и в аварию попал (ФОТО)

Столкновение произошло на Клочковской.



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Как информирует пресс-служба Патрульной полиции,сообщение о ДТП без пострадавших на ул. Клочковской, 99. поступило 15.03.2019 года около 10:20.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ перед поворотом налево не учел дорожной обстановки, не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и совершил столкновение с автомобилем KIA, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.