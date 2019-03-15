ДТП перед парком Горького: водитель Hyundai пострадал в столкновении с грузовиком (ФОТО)

Авария произошла 15 март около 11:00 на ул. Сумской, 130.
Участниками происшествия стали автомобили Hyundai и ГАЗ, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
Пострадавшего водителя автомобиля Hyundai медики госпитализировали в больницу.
Для оформления ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
Спокойный, но интересный день. Используйте его для планирования глобальных проектов и ведения ответственных переговоров.
Пятница обещает стать самым холодным днем недели. На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Утром и днем в восточной половине области небольшой мокрый снег, дождь, по городу без существенных осадков.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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