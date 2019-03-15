Главная Новости Криминал и происшествия ДТП перед парком Горького: водитель Hyundai пострадал в столкновении с грузовиком (ФОТО)
15.03.2019  14:16   

ДТП перед парком Горького: водитель Hyundai пострадал в столкновении с грузовиком (ФОТО)

Авария произошла 15 март около 11:00 на ул. Сумской, 130.


// Патрульная полиция

Участниками происшествия стали автомобили Hyundai и ГАЗ, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Пострадавшего водителя автомобиля Hyundai медики госпитализировали в больницу.

Для оформления ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Тэги:  дтп, харьков
 
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