Под Харьковом заминировали горсовет (ФОТО)

Информация о заминировании городского совета в Харьковской области оказалась ложной.
Сообщение о заминировании здания городского совета, расположенной в городе Люботин, поступило в Люботинское отделение полиции 15 марта от неизвестного лица.
Для проверки информации на место выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.
Эксперты осмотрели более 2000 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 98 граждан.
Никаких опасных предметов либо взрывчатых веществ полицейские не обнаружили.
Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Спокойный, но интересный день. Используйте его для планирования глобальных проектов и ведения ответственных переговоров.
Пятница обещает стать самым холодным днем недели. На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Утром и днем в восточной половине области небольшой мокрый снег, дождь, по городу без существенных осадков.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
влажн.:
давл.:
ветер: