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15.03.2019  14:31   

Под Харьковом заминировали горсовет (ФОТО)

Информация о заминировании городского совета в Харьковской области оказалась ложной.


// Нацполиция

Сообщение о заминировании здания городского совета, расположенной в городе Люботин, поступило в Люботинское отделение полиции 15 марта от неизвестного лица.

Для проверки информации на место выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

Эксперты осмотрели более 2000 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 98 граждан.

Никаких опасных предметов либо взрывчатых веществ полицейские не обнаружили.

Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги:  заминирование, полиция, харьков
 
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