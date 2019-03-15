15.03.2019 14:31

Под Харьковом заминировали горсовет (ФОТО)

Информация о заминировании городского совета в Харьковской области оказалась ложной.



// Нацполиция

Сообщение о заминировании здания городского совета, расположенной в городе Люботин, поступило в Люботинское отделение полиции 15 марта от неизвестного лица.



Для проверки информации на место выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

Эксперты осмотрели более 2000 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 98 граждан.

Никаких опасных предметов либо взрывчатых веществ полицейские не обнаружили.



Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.



Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.