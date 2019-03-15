15.03.2019 15:49

Вандалы украли оборудование и разбили фонари аттракциона (ФОТО, Обновлено)

Юноши и девушка похулиганили в городском парке.



hk.npu.gov.ua

Как сообщили в соцсети, вчера, 14 марта, в 21:30 группа молодых людей, 2 парня и 1 девушка проникли на территорию аттракциона Сальто в парке Горького, устроили фотосессию, разбили лампы иллюминации, но, видимо, это им оказалось мало и они выдернули 2 грибочка звукового оповещения. Потом пошли гулять с ними по городу, но вскоре были задержаны сотрудниками полиции. Ну, кто вы после этого?????

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о том, что неизвестные похитили декоративное оборудования на территории парка имени Горького, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 14 марта в 21:56.

В результате отработки территорию района на улице Мироносицкой патрульные обнаружили 18 и 17-летних ребят, которые несли предметы, похожие на похищенные.

Патрульные остановили граждан и вызвали следственно-оперативную группу.

Полицейские пригласили ребят в Шевченковский отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

По факту происшествия следственным сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.