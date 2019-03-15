Главная Новости Криминал и происшествия Разборка на Салтовке : напился, поссорился, пырнул ножом и убежал
15.03.2019  17:41   

Разборка на Салтовке : напился, поссорился, пырнул ножом и убежал

В Харькове мужчина, чуть не убивший приятеля в баре на Гвардейцев-Широнинцев, пойман копами.


facebook.com
Как сообщает ГУ Нацполиции, инцидент произошел 14 марта в одом из баров на улице Гвардейцев-Широнинцев.
 
Как рассказал начальник отдела криминальной полиции Московского отдела полиции Александр Урганов, в тот день двое товарищей отдыхали в развлекательном заведении.
 
Между мужчинами вдруг возникла ссора, в ходе которой 43-летний знакомый схватил нож и ударил им приятеля в шею, после чего скрылся.
 
37-летний пострадавший в тяжелом состоянии, с проникающим колото-резаным ранением шеи был доставлен в Институт общей и неотложной хирургии.
 
Благодаря слаженным действиям сотрудников отдела криминальной полиции злоумышленник был задержан в тот же день.
 
Следственным Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
 
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.
 
Досудебное расследование продолжается.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, разборка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.03 Криминал и происшествия Панютинское побоище: школьный учитель чуть не убил соседа 11.03 Криминал и происшествия Возле «неотложки» найден труп убитого бездомного 11.03 Криминал и происшествия Ломом - по голове: выпивший мужчина чуть не забил до смерти знакомого (ФОТО)
 
 

Видео

Обвинение в краже закончилось кровавыми разборками. ВИДЕО (18+)
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 