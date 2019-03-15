15.03.2019 17:41

Разборка на Салтовке : напился, поссорился, пырнул ножом и убежал

В Харькове мужчина, чуть не убивший приятеля в баре на Гвардейцев-Широнинцев, пойман копами.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, инцидент произошел 14 марта в одом из баров на улице Гвардейцев-Широнинцев.

Как рассказал начальник отдела криминальной полиции Московского отдела полиции Александр Урганов, в тот день двое товарищей отдыхали в развлекательном заведении.

Между мужчинами вдруг возникла ссора, в ходе которой 43-летний знакомый схватил нож и ударил им приятеля в шею, после чего скрылся.

37-летний пострадавший в тяжелом состоянии, с проникающим колото-резаным ранением шеи был доставлен в Институт общей и неотложной хирургии.

Благодаря слаженным действиям сотрудников отдела криминальной полиции злоумышленник был задержан в тот же день.

Следственным Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.