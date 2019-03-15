15.03.2019 19:59

Полицейские-наркоторговцы: ликвидирована преступная сеть, организованная копами (ФОТО)

Преступники распространяли маковую соломку в упаковках пищевого мака, смешивая ее с последним для маскировки.



hk.npu.gov.ua

Разоблачили противоправную деятельность группировки сотрудники областного главка полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что к организации преступной группы причастны лица из числа бывших сотрудников правоохранительных органов. К противоправной деятельности они привлекли более десяти сообщников.

Злоумышленники получали маковую соломку большими партиями с западных регионов Украины, смешивали ее с пищевым маком для маскировки, фасовали как легальный продукт и распространяли на территории Харькова и Харьковской области среди наркозависимых лиц. Каждая полукилограммовый пачка такого зелья содержала 14 граммов высококачественной маковой соломки.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, правоохранители задокументировали ряд фактов сбыта наркотического вещества.

15 марта сотрудники полиции и СБУ провели обыски по местам проживания членов преступной группы, а также изготовления и сбыта наркотиков.

Во время обысков изъято около тонны подготовленного для продажи наркотического зелья, более десяти литров растворителе, который использовался в качестве прекурсора, фасовочное оборудование, упаковочную тару, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте, полученные в результате противоправной деятельности.

Решается вопрос о сообщение злоумышленникам и другим фигурантам о подозрении в совершении преступления и избрании в отношении них судом меры предосторожности.