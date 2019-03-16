16.03.2019 10:10

В пригороде Харькова загорелся очередной барак - спасатели не успели спасти жетрву пожара (ФОТО)

Дергачевский район: во время пожара в жилом барачном дома погиб один из его жителей.



://kh.dsns.gov.ua

16 марта в 1:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в одноэтажном жилом доме барачного типа на 20 квартир по адресу: Харьковская область,. Дергачи, ул. Сумской путь, 176-в.



К месту пожара было направлено отделение службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия спасателей в одной из комнат горели мебель и домашние вещи.

Площадь пожара составила около 10 квадратных метров. Во время тушения пожара было обнаружено тело владельца квартиры, мужчины 1949 года.



В 01:50 пожар был локализован, а в 02:40 полностью ликвидирован. Спасатели быстро укротили пламя, не дав ему распространиться на другие квартиры.

Предварительная версия причины пожара - неосторожное обращение с огнем.