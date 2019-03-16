В пригороде Харькова загорелся очередной барак - спасатели не успели спасти жетрву пожара (ФОТО)

Дергачевский район: во время пожара в жилом барачном дома погиб один из его жителей.
16 марта в 1:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в одноэтажном жилом доме барачного типа на 20 квартир по адресу: Харьковская область,. Дергачи, ул. Сумской путь, 176-в.
К месту пожара было направлено отделение службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия спасателей в одной из комнат горели мебель и домашние вещи.
Площадь пожара составила около 10 квадратных метров. Во время тушения пожара было обнаружено тело владельца квартиры, мужчины 1949 года.
В 01:50 пожар был локализован, а в 02:40 полностью ликвидирован. Спасатели быстро укротили пламя, не дав ему распространиться на другие квартиры.
Предварительная версия причины пожара - неосторожное обращение с огнем.
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