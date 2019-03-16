16.03.2019 11:11

На Харьковщине разоблачили канал контрабанды оружия из Донбасса криминалитету

В Харьковской области сотрудники спецслужбы разоблачили и блокировали деятельность торговца оружием.



://ssu.gov.ua

Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, подозреваемый реализовывал военные средства поражения вывезены из района проведения операции объединенных сил.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Чугуева Харьковской области организовал противоправное перемещение взрывчатых веществ и боеприпасов с востока Украины. Средства поражения злоумышленник сбывал за наличные на территории Харьковского региона представителям криминальных кругов.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали ряд фактов продажи гражданином военных средств поражения.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли пятнадцать боевых гранат Ф-1 и РГН с запалами, четыре заряды для противотанкового гранатомета РПГ-7, две тысячи патронов к автомату Калашникова калибра 5,45 мм, два детонатора для противотанковых мин.

Уголовное производство осуществляется по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению торговца оружием происходила совместно с Национальной полицией во процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.