На Харьковщине разоблачили канал контрабанды оружия из Донбасса криминалитету

В Харьковской области сотрудники спецслужбы разоблачили и блокировали деятельность торговца оружием.
Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, подозреваемый реализовывал военные средства поражения вывезены из района проведения операции объединенных сил.
Оперативники спецслужбы установили, что житель Чугуева Харьковской области организовал противоправное перемещение взрывчатых веществ и боеприпасов с востока Украины. Средства поражения злоумышленник сбывал за наличные на территории Харьковского региона представителям криминальных кругов.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали ряд фактов продажи гражданином военных средств поражения.
Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли пятнадцать боевых гранат Ф-1 и РГН с запалами, четыре заряды для противотанкового гранатомета РПГ-7, две тысячи патронов к автомату Калашникова калибра 5,45 мм, два детонатора для противотанковых мин.
Уголовное производство осуществляется по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Операция по разоблачению торговца оружием происходила совместно с Национальной полицией во процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
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