Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине разоблачили канал контрабанды оружия из Донбасса криминалитету
16.03.2019  11:11   

На Харьковщине разоблачили канал контрабанды оружия из Донбасса криминалитету

В Харьковской области сотрудники спецслужбы разоблачили и блокировали деятельность торговца оружием.


://ssu.gov.ua

Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, подозреваемый реализовывал военные средства поражения вывезены из района проведения операции объединенных сил.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Чугуева Харьковской области организовал противоправное перемещение взрывчатых веществ и боеприпасов с востока Украины. Средства поражения злоумышленник сбывал за наличные на территории Харьковского региона представителям криминальных кругов.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали ряд фактов продажи гражданином военных средств поражения.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли пятнадцать боевых гранат Ф-1 и РГН с запалами, четыре заряды для противотанкового гранатомета РПГ-7, две тысячи патронов к автомату Калашникова калибра 5,45 мм, два детонатора для противотанковых мин.

Уголовное производство осуществляется по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению торговца оружием происходила совместно с Национальной полицией во процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Источник:   СБУ
 Тэги:  контрабанда, сбу, харьков, канал, оружие
 
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