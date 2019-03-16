СБУ блокировала деятельность группировки наркоторговцев (видео)

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Харьковской области деятельность организованной группировки, которая специализировалась на сбыте наркотических средств.
Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы входили местные жители, в том числе бывшие работники правоохранительных органов. Через разветвленную сеть дилеров наркодельцы продавали маковую соломку на территории региона.
Для маскировки противоправной деятельности злоумышленники смешивали наркотическое средство с пищевым маком и фасовали «товар» под видом легального продукта. Для производства «продукции» участники группировки использовали складские помещения, расположенные в областном центре.
В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины правоохранители задокументировали ряд фактов сбыта наркотиков.
Во время санкционированных следственных действий сотрудники СБУ обнаружили по месту жительства злоумышленников и на «производстве» подготовлен для продажи наркотическое средство, более десяти литров растворителе, который использовался в качестве прекурсора, фасовочное оборудование, упаковочную тару, а также деньги, полученные от незаконной деятельности.
По заключению экспертов стоимость изъятой партии «товара» по ценам «черного рынка» составляет более одного миллиона гривен.
Решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с Главным управлением Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры.
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Северный циклон с центром над Балтикой и его атмосферные фронты принесут в Харьков осложнение погоды - дожди и сильный ветер.
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