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16.03.2019  12:12   

СБУ блокировала деятельность группировки наркоторговцев (видео)

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Харьковской области деятельность организованной группировки, которая специализировалась на сбыте наркотических средств.


://ssu.gov.ua

Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы входили местные жители, в том числе бывшие работники правоохранительных органов. Через разветвленную сеть дилеров наркодельцы продавали маковую соломку на территории региона.

Для маскировки противоправной деятельности злоумышленники смешивали наркотическое средство с пищевым маком и фасовали «товар» под видом легального продукта. Для производства «продукции» участники группировки использовали складские помещения, расположенные в областном центре.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины правоохранители задокументировали ряд фактов сбыта наркотиков.

Во время санкционированных следственных действий сотрудники СБУ обнаружили по месту жительства злоумышленников и на «производстве» подготовлен для продажи наркотическое средство, более десяти литров растворителе, который использовался в качестве прекурсора, фасовочное оборудование, упаковочную тару, а также деньги, полученные от незаконной деятельности.

По заключению экспертов стоимость изъятой партии «товара» по ценам «черного рынка» составляет более одного миллиона гривен.

Решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с Главным управлением Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры.

 

 

Источник:   СБУ
 Тэги:  наркотики, харьков, сбу, контроль
 
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