17.03.2019 10:10

Харьковские правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП с участием сотрудника полиции

По данному факту руководством ГУНП в Харьковской области назначена служебная проверка.



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Дорожно-транспортное происшествие произошла 8 марта около 11:30 на улице Полтавский Шлях.

Как выяснили сотрудники полиции, 42-летняя водитель автомобиля «Toyota» допустила наезд на 65-летнего мужчину, который двигался по пешеходному переходу. Пострадавший получил травмы различных частей тела и в тяжелом, неконтактном состоянии был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 14 марта мужчина скончался.

Установлено, что за рулем транспортного средства находился работник отдела одного из структурных подразделений ГУНП в Харьковской области.

По данному факту следственным были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время материалы уголовного производства направлены в прокуратуру.