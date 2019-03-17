Харьковские правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП с участием сотрудника полиции

По данному факту руководством ГУНП в Харьковской области назначена служебная проверка.
Дорожно-транспортное происшествие произошла 8 марта около 11:30 на улице Полтавский Шлях.
Как выяснили сотрудники полиции, 42-летняя водитель автомобиля «Toyota» допустила наезд на 65-летнего мужчину, который двигался по пешеходному переходу. Пострадавший получил травмы различных частей тела и в тяжелом, неконтактном состоянии был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 14 марта мужчина скончался.
Установлено, что за рулем транспортного средства находился работник отдела одного из структурных подразделений ГУНП в Харьковской области.
По данному факту следственным были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время материалы уголовного производства направлены в прокуратуру.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение или странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Северный циклон с центром над Балтикой и его атмосферные фронты принесут в Харьков осложнение погоды - дожди и сильный ветер.
Ежегодно в третье воскресенье марта отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.
влажн.:
давл.:
ветер: