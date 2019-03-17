17.03.2019 11:11

В Харькове мужчина похитил легковушку с помощью эвакуатора

В совершении уголовного преступления злоумышленника разоблачили сотрудники Управления уголовного розыска областного главка полиции.



//hk.npu.gov.ua

11 марта в Шевченковский отдела полиции обратился 27-летний харьковчанин. Он заявил об исчезновении своего автомобиля «Део смысл», который был припаркован на проспекте Науки. Парень отметил, что машина простояла по указанному адресу около недели, ведь имела определенные технические повреждения.

Во время проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили, что к совершению преступления причастен 30-летний харьковчанин.

Оперативники задержали его в арендованном гараже при разборке угнанного автомобиля на запчасти.

Мужчина признался, что заметил машину, которая несколько дней простояла без присмотра. В машине было спущено колесо, поэтому парень решил, что владельцы транспортного средства заберут автомобиль не скоро.

Злоумышленник с помощью эвакуатора завладел автомобилем, поместил в гараж и начал разбирать ее на запчасти, чтобы в будущем их продать. Именно за этим занятием его и застали полицейские.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.