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17.03.2019  12:12   

Полицейские задержали бандита, который находился в международном розыске и скрывался на Харьковщине

33-летний мужчина обвиняется правоохранительными органами РФ в совершении убийств не менее 5 человек и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.


://hk.npu.gov.ua

В ходе проведения профилактической операции «Розыск» полицейские Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области совместно с работниками батальона полиции особого назначения и сектора криминальной полиции Лозовского отдела полиции установили местонахождение 33-летнего злоумышленника и задержали его.

Известно, что гражданин Российской Федерации с 20 февраля текущего года находился международном розыске по линии Интерпола и Европола. Человек входил в состав преступной группы. В 2008 году на почве межнациональной розни он убил 5 человек в станице Первомайской Грозненского района Чеченской Республики. За совершение указанных преступлений злоумышленнику грозило пожизненное заключение.

Россиянин задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении него применен временный арест сроком на 40 суток.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  розыск, задержание, харьков, убийство
 
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