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17.03.2019  13:13   

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти 18-летней харьковчанки

Сообщение о том, что возле дома по улице Гвардейцев Широнинцев обнаружено девушку, которая прыгнула с крыши 16-этажного дома, поступило в Московский отдела полиции 16 марта в 13:02.


://hk.npu.gov.ua

На момент приезда медиков пострадавшая находилась в сознании и сообщила, что хотела покончить жизнь самоубийством.

Предварительно установлено, что на крыше дома девушка пыталась перерезать себе вены на руках и шее с помощью лезвия, а затем спрыгнула с крыши. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

С места происшествия изъяты тетрадь умершей, в котором она оставила предсмертную записку. Девушка лечилась от наркотической зависимости и ранее неоднократно высказывала намерения покончить жизнь самоубийством.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  самоубийство, наркозависимость, харьков, лечение, суицид
 
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