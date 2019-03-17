17.03.2019 10:52

На проспекте Гагарина Chevrolet разбил Mitsubishi

По данным полиции, 16 марта около 12:45 на проспекте Гагарина произошло ДТП в котором пострадала только техника.



://hk.npu.gov.ua

По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet не учел дорожную обстановку, не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля Chevrolet патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.