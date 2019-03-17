Водитель Chevrolet врезался в припаркованный Ford

В результате очередного ДТП, спровоцированного Chevrolet, по данным полиции опять пострадала только техника.
По данным полиции, 16 марта около 17:15 на улице Москалевской, 99 произошло ДТП.
По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль Ford.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Chevrolet патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
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