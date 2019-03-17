17.03.2019 11:40

Водитель Chevrolet врезался в припаркованный Ford

В результате очередного ДТП, спровоцированного Chevrolet, по данным полиции опять пострадала только техника.



://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, 16 марта около 17:15 на улице Москалевской, 99 произошло ДТП.

По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль Ford.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля Chevrolet патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.