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17.03.2019  11:40   

Водитель Chevrolet врезался в припаркованный Ford

В результате очередного ДТП, спровоцированного Chevrolet, по данным полиции опять пострадала только техника.


://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, 16 марта около 17:15 на улице Москалевской, 99 произошло ДТП.

По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль Ford.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Chevrolet патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  chevrolet, дт, харьков, ford, парковка
 
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