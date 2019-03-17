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17.03.2019  14:14   

Копы схватили водителя, который сбил мужчину и пытался скрылся

В Харькове патрульные полицейские обнаружили автомобиль, водитель которого подозревается в совершении ДТП


://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, около 21:00 16 марта патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Науки, 41/43.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ на пешеходном переходе совершил наезд на мужчину, не остановился и продолжил движение.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Неподалеку от места ДТП патрульные обнаружили автомобиль ВАЗ-21110 с характерными повреждениями.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, харьков, водитель, переход, пешеход
 
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