Копы схватили водителя, который сбил мужчину и пытался скрылся

В Харькове патрульные полицейские обнаружили автомобиль, водитель которого подозревается в совершении ДТП
По данным полиции, около 21:00 16 марта патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Науки, 41/43.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ на пешеходном переходе совершил наезд на мужчину, не остановился и продолжил движение.
Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Неподалеку от места ДТП патрульные обнаружили автомобиль ВАЗ-21110 с характерными повреждениями.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.
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