17.03.2019 14:14

Копы схватили водителя, который сбил мужчину и пытался скрылся

В Харькове патрульные полицейские обнаружили автомобиль, водитель которого подозревается в совершении ДТП



://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, около 21:00 16 марта патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Науки, 41/43.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ на пешеходном переходе совершил наезд на мужчину, не остановился и продолжил движение.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Неподалеку от места ДТП патрульные обнаружили автомобиль ВАЗ-21110 с характерными повреждениями.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.