17.03.2019 16:16

Патрульные на ХТЗ задержали злоумышленников с крупной партией наркотического сырья

1,5 килограмма вещества, похожего на маковое семя с примесями маковой соломы, обнаружили у прохожих полицейские.



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15 марта во время патрулирования на улице Луи Пастера полицейские заметили двух мужчин, которые, увидев патрульных, резко изменили направление движения.

Когда полицейские подошли к гражданам, те заметно занервничали.

Как выяснилось, у мужчин находилось три пакета с веществом похожим на семена с примесями маковой соломы.

Для проведения соответствующих следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.

В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.