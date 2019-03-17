Главная Новости Криминал и происшествия Патрульные на ХТЗ задержали злоумышленников с крупной партией наркотического сырья
17.03.2019  16:16   

Патрульные на ХТЗ задержали злоумышленников с крупной партией наркотического сырья

1,5 килограмма вещества, похожего на маковое семя с примесями маковой соломы, обнаружили у прохожих полицейские.


// facebook

15 марта во время патрулирования на улице Луи Пастера полицейские заметили двух мужчин, которые, увидев патрульных, резко изменили направление движения.

Когда полицейские подошли к гражданам, те заметно занервничали.

Как выяснилось, у мужчин находилось три пакета с веществом похожим на семена с примесями маковой соломы.

Для проведения соответствующих следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.

В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  патрульные, наркотики, зелье, хтз, харьков, мак
 
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