Патрульные на ХТЗ задержали злоумышленников с крупной партией наркотического сырья

1,5 килограмма вещества, похожего на маковое семя с примесями маковой соломы, обнаружили у прохожих полицейские.
15 марта во время патрулирования на улице Луи Пастера полицейские заметили двух мужчин, которые, увидев патрульных, резко изменили направление движения.
Когда полицейские подошли к гражданам, те заметно занервничали.
Как выяснилось, у мужчин находилось три пакета с веществом похожим на семена с примесями маковой соломы.
Для проведения соответствующих следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.
В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение или странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Днем в Харькове на какое-то время небо затянется облаками, но вечер ожидается таким же ясным как и утро. Без осадков.
Ежегодно в третье воскресенье марта отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.
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