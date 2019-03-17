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17.03.2019  17:17   

В Харькове задержали «гастролеров», которые обворовывали квартиры (ФОТО)

Харьковские полицейские задержали двух рецидивистов за совершение ряда квартирных краж.


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о данным полиции, 52 и 54-летние ранее судимые жители Луганской области обоснованно подозреваются в совершении как минимум пяти краж на территории Харькова.

Разоблачили злоумышленников 15 марта непосредственно после совершения преступления. Мужчины взломали замки входной двери, проникли в квартиру дома по улице Чкалова и совершили кражу имущества.

У злоумышленников изъяли похищенные вещи и принадлежности для преступления.

Открыто уголовное производство по 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. С санкции статьи мужчинам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о задержании их в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и избрания меры пресечения.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  гастроль, вор, харьков, квартира, полиция, задержание
 
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