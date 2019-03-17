В Харькове задержали «гастролеров», которые обворовывали квартиры (ФОТО)

Харьковские полицейские задержали двух рецидивистов за совершение ряда квартирных краж.
о данным полиции, 52 и 54-летние ранее судимые жители Луганской области обоснованно подозреваются в совершении как минимум пяти краж на территории Харькова.
Разоблачили злоумышленников 15 марта непосредственно после совершения преступления. Мужчины взломали замки входной двери, проникли в квартиру дома по улице Чкалова и совершили кражу имущества.
У злоумышленников изъяли похищенные вещи и принадлежности для преступления.
Открыто уголовное производство по 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. С санкции статьи мужчинам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о задержании их в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и избрания меры пресечения.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение или странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Днем в Харькове на какое-то время небо затянется облаками, но вечер ожидается таким же ясным как и утро. Без осадков.
Ежегодно в третье воскресенье марта отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.
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