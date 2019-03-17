Под Харьковом найдено тело солдата-контрактника

По предварительным оценкам, смерть военнослужащего наступила более месяца назад.
Правоохранительные органы Харьковской области расследуют смерть военнослужащего контрактной службы 1992 года рождения, пишет УНН с ссылкой на свои источники.
Тело солдата обнаружили в лесополосе невдалеке от воинской части в городе Чугуев, где он нес службу.
При этом, на теле жертвы были найдены следы насильственной смерти – множественные колото-резаным ранам.
В предоставленом видео предварительно сообщается, что мужчина погиб более месяца назад.
По факту случившегося начато расследование по ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство"), а также устанавливаются обстоятельства совершения преступления и круг причастных.
Видео по материалу можно посмотреть по ссылке
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение или странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
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