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17.03.2019  16:25   

Под Харьковом найдено тело солдата-контрактника

По предварительным оценкам, смерть военнослужащего наступила более месяца назад.


Фото: flickr.com

Правоохранительные органы Харьковской области расследуют смерть военнослужащего контрактной службы 1992 года рождения, пишет УНН с ссылкой на свои источники.

Тело солдата обнаружили в лесополосе невдалеке от воинской части в городе Чугуев, где он нес службу.

При этом, на теле жертвы были найдены следы насильственной смерти – множественные колото-резаным ранам.

В предоставленом видео предварительно сообщается, что мужчина погиб более месяца назад.

По факту случившегося начато расследование по ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство"), а также устанавливаются обстоятельства совершения преступления и круг причастных.

Видео по материалу можно посмотреть по ссылке

Источник:   Сегодня
 Тэги:  убийство, харьков, контракт, армия
 
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