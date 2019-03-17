17.03.2019 16:25

Под Харьковом найдено тело солдата-контрактника

По предварительным оценкам, смерть военнослужащего наступила более месяца назад.



Фото: flickr.com

Правоохранительные органы Харьковской области расследуют смерть военнослужащего контрактной службы 1992 года рождения, пишет УНН с ссылкой на свои источники.

Тело солдата обнаружили в лесополосе невдалеке от воинской части в городе Чугуев, где он нес службу.

При этом, на теле жертвы были найдены следы насильственной смерти – множественные колото-резаным ранам.

В предоставленом видео предварительно сообщается, что мужчина погиб более месяца назад.

По факту случившегося начато расследование по ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство"), а также устанавливаются обстоятельства совершения преступления и круг причастных.

Видео по материалу можно посмотреть по ссылке