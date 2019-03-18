18.03.2019 12:17

Убить из-за 350 гривен:рецидивисту, который сжег одного и пытался убить другого человека, вынесен приговор

Под покровом ночи не вполне нормальный преступник хотел оглушить и сжечь двух человек.



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Киевский районный суд вынес приговор убийце.

По данным суда, обвиняемый был ранее неоднократно судим.

Установлено, что ночью 16 июля 2017 года подсудимый, находясь на территории гаражного кооператива, расположенного на улице Академика Синельникова, пытался убить двух человек за денежный долг.

Мужчина подошел к одной из жертв и ногами нанес не менее 5 ударов по голове. После этого он положил пострадавшего на одеяло, а сверху набросал деревянных досок. Одеяло и кровать мужчина облил легковоспламеняющимся веществом и поджег. На следующий день в больнице скорой и неотложной помощи потерпевший скончался.

Вторую жертву обвиняемый избил металлической частью лопаты и кастрюлями – он нанес потерпевшему не менее 6 ударов по голове, от которых тот потерял сознание. Злоумышленник также возложил на мужа одеяло и облил ее и вещи, которые были на потерпевшем, легковоспламеняющимся веществом, после чего поджег.

Решив, что обе жертвы умерли, муж ушел. Однако второго потерпевшего удалось спасти.

На суде обвиняемый заявил, что ссора возникла из-за 350 грн, которые ему задолжали потерпевшие.

Суд также установил, что в настоящее время обвиняемый имеет хроническое психическое заболевание в форме диссоциального расстройства личности, однако принудительных мер медицинского характера не нуждается.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по ч.1 ст. 115 УК Украины и ч.2 ст. 15, п.1 п.13 ч.2, ст. 115 УК Украины. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.