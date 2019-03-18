Главная Новости Криминал и происшествия Полицейские Харькова прокомментировали обнаружение аптеки, в которой незаконно продавали наркосодержащие лекарственные средства
18.03.2019  10:45   

Полицейские Харькова прокомментировали обнаружение аптеки, в которой незаконно продавали наркосодержащие лекарственные средства

В ходе санкционированного обыска сотрудники Управления противодействия наркопреступности и следственного управления ГУНП в Харьковской области изъяли 270 таблеток препарата «Кодепсин», документы на которые отсутствовали.


://hk.npu.gov.ua

Следственные действия проходили 15 марта в рамках уголовного производства по ч. 1, ч. 2 ст. 320 (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

  В помещении аптеки правоохранители обнаружили харьковчанина, который приобрел у 64-летней женщины-провизора 80 таблеток наркосодержащего препарата. Кроме того, в тайнике полицейские обнаружили еще 190 таблеток и полимерные конвалюты указанного лекарственного средства.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Комментарий: Томилина Анастасия - оперуполномоченный УПН ГУНП в харьковской области.

 

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  наркотики, аптека, харьков, продажа, полиция, протокол, комментарий
 
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