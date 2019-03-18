Полицейский Prius врезался в дерево на Алексеевке

ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции произошло 18 марта в 2:10 на перекрестке ул. Ахсарова и просп. Победы.
По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Prius не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, а затем – врезался в дерево.
В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля Toyota Prius получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.
ДТП оформляла следственно-оперативная группа.
Креативность и сообразительность сегодня будут на высоте, так что день обещает принести свежесть восприятия и множество интересных открытий.
Днем в Харькове на какое-то время небо затянется облаками, но вечер ожидается таким же ясным как и утро. Без осадков.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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