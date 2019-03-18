Главная Новости Криминал и происшествия Полицейский Prius врезался в дерево на Алексеевке
18.03.2019  10:58   

Полицейский Prius врезался в дерево на Алексеевке

ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции произошло 18 марта в 2:10 на перекрестке ул. Ахсарова и просп. Победы.


// Facebook

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Prius не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, а затем – врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля Toyota Prius получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

ДТП оформляла следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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