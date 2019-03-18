18.03.2019 10:58

Полицейский Prius врезался в дерево на Алексеевке

ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции произошло 18 марта в 2:10 на перекрестке ул. Ахсарова и просп. Победы.



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По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Prius не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, а затем – врезался в дерево.



В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля Toyota Prius получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

ДТП оформляла следственно-оперативная группа.