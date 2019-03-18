18.03.2019 11:07

Убийство солдата-контрактика: подозревается группа несовершеннолетних

Менее чем за сутки работники Чугуевского отдела полиции разоблачили в совершении жестокого преступления троих ребят и девушку.



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16 марта в дежурную часть поступило сообщение о том, что на расстоянии примерно 1 км от территории воинской части в городе Чугуеве в лесополосе обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа во главе с руководством отдела. Работники полиции установили личность погибшего. Им оказался 26-летний военнослужащий.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Чугуевского отдела полиции разоблачили группу лиц, причастных к преступлению. Ими оказались 15, 16 и 18-летние местные ребята и 22-летняя жительница Харькова.



13 марта компания провела в Чугуеве. Около 23:00 на территории автовокзала они встретили мужчину, с которым пошли в подъезд 9-этажного дома распивать спиртные напитки.



Во время употребления алкоголя девушка рассказала ребятам, что 26-летний мужчина, якобы, ее изнасиловал. Также она сообщила, что у него есть банковская карта, на которой много денег, и предложила ребятам за вознаграждение его убить.



Для реализации преступного умысла они разработали план убийства. Затем ребята предложили мужчине пойти с ними в лес, где жестоко убили его. Злоумышленники нанесли пострадавшему несколько ударов ножом по голове, конечностям и туловищу. После того, как пострадавший потерял сознание, юноши забрали его одежду и другие вещи, сожгли и покинули место преступления.



Когда ребята вернулись к девушке, то сообщили, что выполнили заказ и показали в подтверждение видео.



По данному факту следователем открыто уголовное производство п.п.6, 11, 12, ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



Досудебное расследование продолжается. Проводятся первоочередные следственные розыскные действия для полного и всестороннего исследования обстоятельств происшествия.