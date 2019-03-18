18.03.2019 11:18

Под Харьковом ВАЗ слетел в кювет: водитель в реанимации

17 марта в 22:09 поступило сообщение от жителя пгт Белый Колодец о том, что на трассе в городе Волчанск перевернулся в кювет автомобиль «ВАЗ-2108».



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Бригадой скорой медицинской помощи в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи с многочисленными травмами был госпитализирован 36-летний водитель вышеуказанного автомобиля.



Информация внесена в журнал единого учета.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.