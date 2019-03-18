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18.03.2019  11:18   

Под Харьковом ВАЗ слетел в кювет: водитель в реанимации

17 марта в 22:09 поступило сообщение от жителя пгт Белый Колодец о том, что на трассе в городе Волчанск перевернулся в кювет автомобиль «ВАЗ-2108».


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Бригадой скорой медицинской помощи в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи с многочисленными травмами был госпитализирован 36-летний водитель вышеуказанного автомобиля.

Информация внесена в журнал единого учета.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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