18.03.2019 11:38

Прокуратура требует ареста убийц военнослужащего под Чугуевом

Чугуевская местная прокуратура утвердила подозрения в убийстве военнослужащего под Чугуевом четырем лицам.



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Как рассказал руководитель Чугуевского местной прокуратуры Ярослав Мышков, тело 26-летнего солдата-контрактника с многочисленными колото-резаными повреждениями обнаружили в лесополосе неподалеку военной части 16 марта.



По предварительным данным следствия, организатором убийства стала 22-летняя знакомая погибшего военнослужащего. Для расправы над мужчиной девушка привлекла троих ребят в возрасте от 15 до 18 лет, которым также ранее была знакома.



По данным, которые сейчас проверяются слледствием, мотивом убийства стало желание наживы. Якобы девушка узнала, что военный получил немалую выплату на банковскую карточку. Она уговорила знакомых побить солдата. Жертву заманили в лесополосу и сначала избили, а потом женщина отдала приказ добить парня, и исполнители нанесли жертве многочисленные ранения ножами. Убивали мужчину 16-ти и 18-летний парни, а самый молодой снимал фото и видео преступления. После убийства потерпевшего ограбили: забрали банковскую карточку, телефон, другие личные вещи.



Сейчас двум исполнителям объявлено подозрение в убийстве из корыстных побуждений по заказу, совершенному группой лиц (п. П. 6,11,12 ч.2 ст. 115 УК Украины). 22-летняя девушка подозревается в организации убийства (ч.3 ст. 27 п 6,11,12 ч.2 ст. 115 УК Украины), а парень, котоырй все снимал, – в соучастии (ч.5 ст.27 п . п. 6,11,12 ч.2 ст. 115 УК Украины).



Все подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В течение суток следователи и процессуальные руководители обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей для всех.