Главная Новости Криминал и происшествия Заведующая аптекой украла более полумиллиона гривен (ВИДЕО)
18.03.2019  13:49   

Заведующая аптекой украла более полумиллиона гривен (ВИДЕО)

Заведующего аптеки будут судить за присвоение средств от продажи медикаментов.


twitter.com
Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура №2 утвердила обвинение заведующему одной из харьковских аптек по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах).
 
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков, по данным следствия, фармацевт в течение года присваивала средства от реализации медикаментов. Схема незаконного обогащения была довольно простой: женщина не всегда печатала чеки покупателям, а деньги за товар забирала в свой карман. В течение мая 2017 Апрель 2018 ей удалось «заработать» более 620 тыс. грн.
 
Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом. Согласно санкции статьи ему грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и с конфискацией имущества.
 
Видеокомментарий процессуального руководителя в уголовном производстве - прокурора Харьковской местной прокуратуры №2 Руслана Чуба.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  воровство, мошенничество, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.03 Криминал и происшествия В Харькове мужчина похитил легковушку с помощью эвакуатора 05.03 Криминал и происшествия Крал все ценное: пойман 17-летний парень, обчищавший автомобили (ФОТО) 28.02 Криминал и происшествия Парочка воров, обчистившая с десяток квартир, поймана копами (ФОТО, ВИДЕО)
 
 

Видео

Когда руководитель идет в народ - идеальная модель: медики Харькова о работе Геннадия Кернеса
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 