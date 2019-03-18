18.03.2019 13:49

Заведующая аптекой украла более полумиллиона гривен (ВИДЕО)

Заведующего аптеки будут судить за присвоение средств от продажи медикаментов.



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Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура №2 утвердила обвинение заведующему одной из харьковских аптек по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков, по данным следствия, фармацевт в течение года присваивала средства от реализации медикаментов. Схема незаконного обогащения была довольно простой: женщина не всегда печатала чеки покупателям, а деньги за товар забирала в свой карман. В течение мая 2017 Апрель 2018 ей удалось «заработать» более 620 тыс. грн.

Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом. Согласно санкции статьи ему грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и с конфискацией имущества.

Видеокомментарий процессуального руководителя в уголовном производстве - прокурора Харьковской местной прокуратуры №2 Руслана Чуба.