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18.03.2019  14:48   

Копы поймали залетных сутенеров, вербовавших харьковчанок в итальянские проститутки

Преступникам уже удалось втянуть в дело двух девушек.


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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, в центре Харькова полиция задержала двоих подозреваемых, которые вербовали девушек для занятия проституцией.  
 
По данным следствия, житель Черновецкой области 1995 года рождения и киевлянка на три года младше его в одном из кафе нашего города втянули бинес жриц любви уже двух девушек-ровесниц.
 
Злоумышленники собирались отправить украинок в Италию. 
 
В Харькове сожители организовали сеть публичных домов - полиция
 
Как стало известно сегодня, с "работницами" сутенеры встречались 16 марта, а задержали их на следующий день McDonald's на улице Пушкинской.
 
Следователи открыли уголовное производство по статье 303 УК Украины ("втягивание в занятие проституцией"). 
 
Ранее на Салтовке был задержан папик, вербовавший девушек для секс-работы в Испании, громким задержанием в аэропорту закончилась картера сутенерши, отправлявшей девушек в Кипр, две задерджанные харьковчанки везли девушек в Камбоджу, торговлей людьми занималась также интернациональная парочка преступников, пять девушек чуть не отправили для проституции в РФ, а гражданин Польши пытался вывезти четырех украинок для занятия проституцией в Европе.  
 
 
 
 
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  сутенер, вербовка для проституции, харьков, секс-услуги
 
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