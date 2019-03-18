18.03.2019 14:48
Копы поймали залетных сутенеров, вербовавших харьковчанок в итальянские проститутки
Преступникам уже удалось втянуть в дело двух девушек.
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Как сообщает
NewsRoom, ссылаясь на силовиков, в центре Харькова полиция задержала двоих подозреваемых, которые вербовали девушек для занятия проституцией.
По данным следствия, житель Черновецкой области 1995 года рождения и киевлянка на три года младше его в одном из кафе нашего города втянули бинес жриц любви уже двух девушек-ровесниц.
Злоумышленники собирались отправить украинок в Италию.
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Как стало известно сегодня, с "работницами" сутенеры встречались 16 марта, а задержали их на следующий день McDonald's на улице Пушкинской.
Следователи открыли уголовное производство по статье 303 УК Украины ("втягивание в занятие проституцией").
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