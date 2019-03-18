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18.03.2019  15:01   

В ряду гаражных боксов сгорел Renault (ФОТО)

Почти два часа спасатели Валковского района ликвидировали пожар в гаражном боксе.


// ГСЧС

18 марта в 5:15 на номер «101» поступило сообщение о возгорании в одном из гаражных боксов в почелке Старый Мерчик.

К месту вызова немедленно выехали 2 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС. На момент прибытия пожарных огнем был охвачен гаражный бокс, в котором находился автомобиль Renault Laguna. Огонь также распространился на потолок и вещи, которые находились в гараже, и угрожал двум соседним гаражным боксам. Общая площадь пожара составила 20 кв.м.

В 5:58 пожар локализован, в 06:55 полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается. Соседние гаражи спасены. Пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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