В ряду гаражных боксов сгорел Renault (ФОТО)

Почти два часа спасатели Валковского района ликвидировали пожар в гаражном боксе.
18 марта в 5:15 на номер «101» поступило сообщение о возгорании в одном из гаражных боксов в почелке Старый Мерчик.
К месту вызова немедленно выехали 2 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС. На момент прибытия пожарных огнем был охвачен гаражный бокс, в котором находился автомобиль Renault Laguna. Огонь также распространился на потолок и вещи, которые находились в гараже, и угрожал двум соседним гаражным боксам. Общая площадь пожара составила 20 кв.м.
В 5:58 пожар локализован, в 06:55 полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается. Соседние гаражи спасены. Пострадавших нет.
Креативность и сообразительность сегодня будут на высоте, так что день обещает принести свежесть восприятия и множество интересных открытий.
Ночью и утром слабый туман. Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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