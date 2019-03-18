Убежавшую в Харькове девушку копы нашли под Киевом (ФОТО)

Полицейские из Киевского района нашли исчезнувшую девушку в Броварах.
Как сообщила Ювенальная Превенция ГУ Нацполиции, работники детской полиции Киевского района Харькова в Броварах Киевской области отыскали девушку, которая исчезла 15 марта.
С девушкой все в порядке, в 4.00 18 марта девушку передано родителям.
Полицейские проводят дальнейшую проверку.
Креативность и сообразительность сегодня будут на высоте, так что день обещает принести свежесть восприятия и множество интересных открытий.
Ночью и утром слабый туман. Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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