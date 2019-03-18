Убежавшую в Харькове девушку копы нашли под Киевом (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 18 марта Креативность и сообразительность сегодня будут на высоте, так что день обещает принести свежесть восприятия и множество интересных открытий.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 19 марта Ночью и утром слабый туман. Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.