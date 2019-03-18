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18.03.2019  15:19   

Убежавшую в Харькове девушку копы нашли под Киевом (ФОТО)

Полицейские из Киевского района нашли исчезнувшую девушку в Броварах.


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Как сообщила Ювенальная Превенция ГУ Нацполиции, работники детской полиции Киевского района Харькова в Броварах Киевской области отыскали девушку, которая исчезла 15 марта.

С девушкой все в порядке, в 4.00 18 марта девушку передано родителям.

Полицейские проводят дальнейшую проверку.

Тэги:  пропала девушка, найдена, харьков
 
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