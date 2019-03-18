Злоумышленник похитил Opel и попал на нем в дорожно-транспортное происшествие на ХТЗ

Полуночный угон зарегистрировали в пригороде, где водитель оставил машину без присмотра у дома менее чем на час.
Заявление об исчезновении автомобиля поступила в Липецкое отделение полиции от его владельца 17 марта в 00:07. Мужчина сообщил, что около получаса назад оставил машину «Opel Vectra» у дома по улице Олимпийская в поселке Хроли Харьковской области и только обнаружил ее отсутствие.
Уже через час в ходе проведения розыскных мероприятий автомобиль со следами ДТП был обнаружен на улице Мира в Харькове.
Также полицейские установили и разоблачили злоумышленника. Им оказался 38-летний безработный харьковчанин. Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Креативность и сообразительность сегодня будут на высоте, так что день обещает принести свежесть восприятия и множество интересных открытий.
Ночью и утром слабый туман. Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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