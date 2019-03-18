Главная Новости Криминал и происшествия Злоумышленник похитил Opel и попал на нем в дорожно-транспортное происшествие на ХТЗ
18.03.2019  15:20   

Злоумышленник похитил Opel и попал на нем в дорожно-транспортное происшествие на ХТЗ

Полуночный угон зарегистрировали в пригороде, где водитель оставил машину без присмотра у дома менее чем на час.


://hk.npu.gov.ua

Заявление об исчезновении автомобиля поступила в Липецкое отделение полиции от его владельца 17 марта в 00:07. Мужчина сообщил, что около получаса назад оставил машину «Opel Vectra» у дома по улице Олимпийская в поселке Хроли Харьковской области и только обнаружил ее отсутствие.

Уже через час в ходе проведения розыскных мероприятий автомобиль со следами ДТП был обнаружен на улице Мира в Харькове.

Также полицейские установили и разоблачили злоумышленника. Им оказался 38-летний безработный харьковчанин. Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  дтп, харьков, хтз, липцы, угон, проверка
 
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