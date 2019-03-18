18.03.2019 16:01

Несколько наливаек закрыли полицейские в Киевском районе (ФОТО)

За прошедшую неделю участковые обнаружили несколько торговых точек, где продавали алкоголь без наличия лицензии или марок акцизного сбора.



// Нацполиция

Во время осмотра помещений работники полиции изъяли из незаконной продажи 350 емкостей со спиртными напитками различных производителей, всего около 765 литров. Изъятый алкоголь продавался без лицензии. На некоторых товарах отсутствовали марки акцизного сбора.



Также в ходе проверок полицейские обнаружили другие нарушения правил торговли. Так, предприниматели не оборудовали торговые места уголками покупателя, в котором должна находиться информация о наименовании владельца, книга отзывов и предложений, контактные данные органов, обеспечивающих защиту прав потребителей, размещается торговый патент и т.



За грубые нарушения правил торговли алкогольными напитками в отношении нарушителей составлено 9 протоколов по ч. 1 и ч. 2 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит штраф с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.