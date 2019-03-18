18.03.2019 17:23

Мак с примесью соломки продавали в магазине (ФОТО)

Около 20 килограммов наркотических веществ обнаружили и изъяли в торговом заведении сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области и Шевченковского отделения полиции



// Нацполиция

Следственные действия проводились в поселке Шевченково Харьковской области в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Во время обыска правоохранители обнаружили четыре пакета семян мака, общим весом около 20 килограмм.



Изъятые вещества направлены на экспертное исследование.



В настоящее время проводятся мероприятия по установлению каналов поступления наркотического вещества и лиц, причастных к преступлению.