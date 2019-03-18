18.03.2019 19:18

Выборы: селфи в кабинке может стоит трех лет тюрьмы

За нарушение тайны голосования существует уголовная ответственность, наказание – до 3 лет лишения свободы.



brd24.com

"Никаких селфи в кабинках, за фото с бюллетенем можно сесть на 3 года", - цитирует заявление советника министра внутренних дел Иван Варченко УНИАН.

"Мы напоминаем избирателю: вы не должны никому отчитываться о своем волеизъявлении. Более того, эта отчетность может нести признаки уголовного преступления, поскольку избиратель может нести наказание за разглашение результатов своего волеизъявления. Вы не имеете права фотографировать свой бюллетень, не имеете права демонстрировать его на избирательном участке, потому что это нарушение тайны волеизъявления. То есть, никаких селфи в кабинках, никаких отчетов", – подчеркнул Варченко.

Он напомнил, что в статье 7 Закона о выборах президента Украины говорится о том, что голосование является тайным, и контроль за волеизъявлением избирателей запрещается.

"Съемка и фиксация каким-либо способом результатов волеизъявления – это нарушение тайны голосования. Статья 159 Уголовного кодекса предусматривает, что избиратель, который себе это позволит, может понести наказание до 3 лет лишения свободы", – добавил представитель советник главы МВД.

Вместе с тем он уточнил, что участие в экзит-полах не является нарушением тайны голосования со стороны избирателей. "Ответственность предусмотрена за публичную демонстрацию волеизъявления: это когда избиратель вышел из кабинки и показывает свой бюллетень. Когда избиратель в частном общении сказал друзьям, жене или лицу, проводящему экзит-пол, за кого он проголосовал, это не является нарушением тайны голосования", – пояснил Варченко.

Также он призвал членов окружных и участковых избирательных комиссий не нарушать избирательное законодательство.

"Дорогие члены избирательных комиссий, помните, что, кроме прав членов комиссий, вы обеспечиваете честные выборы, и на вас возложены определенные ограничения: вы должны быть беспристрастными и политически нейтральными", – сказал советник министра.