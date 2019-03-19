19.03.2019 12:19

Пьяный хулиган избил воспитательницу: приговор вынесен

Вынес приговор мужчине, который побил воспитательницу детского сада.



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5 октября 2018 года нетрезвый отец пришел за сыном в ясли-сад №96 на улице Локомотивной.

Там у харьковчанина произошел конфликт с сотрудницей дошкольного учебного заведения, во время которого хулиган нанес женщине серию ударов ладонями рук по телу и конечностям.

Кроме того, подсудимый повредил мобильный телефон потерпевшей и сорвал с ее шеи серебряную цепочку.

Во время разбирательства мужчина полностью признал свою вину и заявил, что жалеет о содеянном.

Свои действия он пояснил состоянием сильного алкогольного опьянения и тем, что ему не отдавали сына.

За хулиганство суд приговорил жителя Харькова к году ограничения свободы с заменой реального наказания на аналогичный испытательный срок.

На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.