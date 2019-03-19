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19.03.2019  12:19   

Пьяный хулиган избил воспитательницу: приговор вынесен

Вынес приговор мужчине, который побил воспитательницу детского сада.


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Червонозаводской районный суд вынес приговор отцу-хулигану
 
5 октября 2018 года нетрезвый отец пришел за сыном в ясли-сад №96 на улице Локомотивной.
 
Там у харьковчанина произошел конфликт с сотрудницей дошкольного учебного заведения, во время которого хулиган нанес женщине серию ударов ладонями рук по телу и конечностям.
 
Кроме того, подсудимый повредил мобильный телефон потерпевшей и сорвал с ее шеи серебряную цепочку.
 
Во время разбирательства мужчина полностью признал свою вину и заявил, что жалеет о содеянном.
 
Свои действия он пояснил состоянием сильного алкогольного опьянения и тем, что ему не отдавали сына.
 
За хулиганство суд приговорил жителя Харькова к году ограничения свободы с заменой реального наказания на аналогичный испытательный срок.
 
На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  приговор, хулиган, харьков, избил, насилие, детский сад
 
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