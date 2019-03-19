Главная Новости Криминал и происшествия Расстрел семьи на Салтовке: в суде допросили девочку, которой удалось выжить
19.03.2019  10:10   

Расстрел семьи на Салтовке: в суде допросили девочку, которой удалось выжить

В Харькове продолжается суд по делу об убийстве двух человек и ранения ребенка на Салтовке


// facebook

Об этом  сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на процессуального руководителя в уголовном производстве - прокурора отдела прокуратуры Станислава Муратова.

Дело рассматривает суд присяжных.

Сегодня, 18 марта, во время заседания с участием психолога и законного представителя была допрошена девочка, которая осталась живой и сообщила имя нападавшего.

Кроме того, допрошены работники полиции, совершившие задержание обвиняемого, и соседи.

Следующее заседание назначено на 14:00 27 марта. "Планируется продолжить допрос свидетелей стороны обвинения (соседи, врачи)", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее  , в июне в спальном районе Харькова в квартире  расстреляли 40-летних мужа и жену . Их 12-летняя дочь, которая стала свидетелем расправы, получила сквозное огнестрельное ранение бедра.

Тела погибших обнаружили соседи. Они вызвали милицию, а раненая девочка назвала имя убийцы родителей.

Подозреваемого задержали по "горячим следам". В его машине  обнаружили огнестрельное оружие и 200 тыс. Долларов.  Задержанным оказался давний друг семьи.

Во время досудебного расследования  было назначено несколько судебно-психиатрических экспертиз . Одна из них - проведена в Днепре - признала, что мужчина может иметь психические расстройства. Однако эти результаты вызвали сомнения, и прокуратура обратилась в суд с ходатайством о назначении еще одной комиссионной экспертизы в Киевском городском центре судебно-психиатрической экспертизы.

Киевские эксперты пришли к выводу, что во время совершения преступления подозреваемый осознает свои действия и руководить ими и не требует применения к нему принудительных мер медицинского характера.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  криминал, харьков, растрел, суд, допрос, салтовка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.03 Криминал и происшествия Пятихатским душителям дали пожизненное, а их наводчице – 10 лет за решеткой 27.02 Криминал и происшествия Харьковские копы прикрыли канал торговли оружием (ФОТО) 20.02 Криминал и происшествия Прокуратура выставила требования к владельцу незаконной АЗС в центре Харькова (ФОТО)
 
 

Видео

За месяц работы инспекции по паркованию вынесено 425 постановлений
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 