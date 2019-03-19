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19.03.2019  09:45   

На Юбилейном проспекте водитель Ford сбил пешехода

ДТП произошло рядом с пешеходным переходом.


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По данным полиции, 18 марта около 18:30 на проспекте Юбилейном, 32/186 произошло ДТП.

По предварительной информации, водитель автомобиля Ford совершил наезд на пешехода-мужчину. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Для оформления ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, проспект юбилейный, харьков, форд
 
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