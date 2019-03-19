На Юбилейном проспекте водитель Ford сбил пешехода

ДТП произошло рядом с пешеходным переходом.
По данным полиции, 18 марта около 18:30 на проспекте Юбилейном, 32/186 произошло ДТП.
По предварительной информации, водитель автомобиля Ford совершил наезд на пешехода-мужчину. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Для оформления ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
Торопиться с принятием важных решений не стоит, хотя звезды будут очень к этому склонять. Сегодня эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика.
Ночью и утром слабый туман. Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
влажн.:
давл.:
ветер: