19.03.2019 11:01

В Харькове массово горят припаркованные у многоэтажек автомобили: три пожара за ночь (ВИДЕО, ФОТО)

Автомобили горели в Киевском, Шевченковском и Основянском районах Харькова.



// ГСЧС

19 марта в 1:43 спасателям сообщили о пожаре в двух автомобилях, припаркованных напротив жилой 9-этажки на ул. Натали Ужвий, 80.

К моменту прибытия пожарных горели моторный отсек и передняя часть салона Audi A4 и передняя часть микроавтобуса Volkswagen Т-4. Общая площадь пожара составила 5 кв.м. Его локализовали в 1:51 и ликвидировали в 2:25.





В 2:50 спасателей вызвали на пожар автомобилей, припаркованных на внутриквартальных дороге возле дома № 85 по пр. Победы.



Горел автомобиль «Skoda Octavia» на площади 3 кв.м. Также горел багажник автомобиля «Hyundai i30», который был припаркован рядом, на площади 1 кв.м.



Огонь локализован в 3:01 и ликвидирован в 3:18. Пострадавших нет.







Под утро, 4:22, во дворе жилой 15-этажки в Банном переулке, 1 загорелись три автомобиля.



Прибывшие на место пожарные установили, что огнем почти полностью был охвачен моторный отсек и частично салон легковушки «Volkswagen Golf». От него пламя перекинулось на соседние авто «Subaru Forester», в котором горел моторный отсек, и задний бампер «Mercedes-Benz». Общая площадь пожара составила около 4 кв.м.



Работы по пожаротушению усложнялись из-за отсутствия свободного проезда специальных автомобилей ГСЧС к месту пожара.

С помощью раствора воды с пенообразователем огонь был локализован в 4:47. Окончательно пожар удалось укротить в 4:55. Пострадавших нет.





Причины возникновения пожаров выясняются.