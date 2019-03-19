Главная Новости Криминал и происшествия Возле кафе взорвали гранату (ВИДЕО, ФОТО)
19.03.2019  11:19   

Возле кафе взорвали гранату (ВИДЕО, ФОТО)

19 марта около 4:00 на улице Ростовская, 22 в городе Чугеве возле кафе «Родник» произошел взрыв неизвестного предмета.


// Нацполиция

Выехавшие на место следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления установили, что на участке клумбы, прилегающей к дороге «Киев-Харьков-Довжанский», произошел взрыв ручной гранаты «РГД-5».

В результате взрыва в автомобиле «Газель» посыпалось стекло. Автомобиль находился на стоянке. Никто из граждан не пострадал.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование. Информация внесена в журнал единого учета Чугуевского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации события.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают сотрудники полиции.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  взрыв, граната, полиция, харьков, чугуев
 
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