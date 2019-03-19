Возле кафе взорвали гранату (ВИДЕО, ФОТО)

19 марта около 4:00 на улице Ростовская, 22 в городе Чугеве возле кафе «Родник» произошел взрыв неизвестного предмета.
Выехавшие на место следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления установили, что на участке клумбы, прилегающей к дороге «Киев-Харьков-Довжанский», произошел взрыв ручной гранаты «РГД-5».
В результате взрыва в автомобиле «Газель» посыпалось стекло. Автомобиль находился на стоянке. Никто из граждан не пострадал.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование. Информация внесена в журнал единого учета Чугуевского отдела полиции.
Решается вопрос о квалификации события.
Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают сотрудники полиции.
Торопиться с принятием важных решений не стоит, хотя звезды будут очень к этому склонять. Сегодня эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика.
Ночью и утром слабый туман. Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
влажн.:
давл.:
ветер: